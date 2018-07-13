Amrabat’a kiralık teklif – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Amrabat’a kiralık teklif

    Amrabat’a kiralık teklif
    Sky Sports, 'un 'ı kiralamak için Watford'a teklif yaptığını iddia etti. Eski G.Saraylı yıldız, geçtiğimiz sezon da ekiplerinden Leganes'e kiralanmıştı. 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun, Watford ile 1 yıl daha sözleşmesi var.
    1. 13.7.2018
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