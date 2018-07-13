Onazi bugün katılacak – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    bugün katılacak

    Onazi bugün katılacak
    Kadrodaki tek eksik Ogenyi de bugün kampa dahil olacak. Dünya kupasında 'nın kadrosunda yer aldığı için izinli olan ön liberonun, Slovenya'ya geldikten sonra öncelikle form düzeyi tespit edilecek. Daha sonra takımla antrenmanlara başlayacak.
    1. 13.7.2018
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