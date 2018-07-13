3 sponsor birden geldi – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    3 sponsor birden geldi

    3 sponsor birden geldi
    Bordo-mavili yönetim, bir süredir devam eden sponsorluk görüşmeleri kapsamında Nef Kağıtçılık Ltd Şti, Lezita Piliç ve Kebir - Kardeşler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş ile anlaşma imzalandığını açıkladı. Kulübe desteklerinden dolayı sponsorlara teşekkür edildi.
    1. 13.7.2018
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