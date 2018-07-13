Karaman maç izledi – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Karaman maç izledi

    Karaman maç izledi
    Ünal Karaman, önceki akşam Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme turunda Slovenya'da oynanan Jubljana-Qarabağ karşılaşmasını izledi. Karaman'ın iki takımdan bazı futbolcuları gözaltına aldığı öğrenildi. Azeri ekibi Qarabağ maçı Abdellah Zoubir'in attığı golle 1-0 kazandı.
    1. 13.7.2018
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