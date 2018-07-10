Karaman’a teşekkür etti – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    Karaman’a teşekkür etti

    Karaman’a teşekkür etti
    görüşmeleri olumsuz sonuçlandığı için yeniden kampa gelen Ramil Sheidaev, teknik direktör Ünal Karaman'a teşekkür etti. Kendisini kampa davet eden hocası için genç Azeri golcü, "Bana güvendiği için mutlu oldum. Elimden geleni yapacağım" dedi.
    1. 10.7.2018
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