Mexer de gelecek
Bakary Kone ve Majid Hosseini’yi renklerine bağlamak üzere olan bordo-mavililer Rennes’in savunmacısı Mexer için de resmi teklif yaptı. Artık son detaylar konuşuluyor
ÜÇÜNCÜ STOPER OLACAK
Bordo-mavililer, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Edson Andre Sitoe Mexer'i kadrosuna katmak için de resmi teklif yaptı. Rennes Başkanı Letang, kendilerine resmi teklifin geldiğini doğrularken, Türk kulübünün ısrarcı olduğuna vurgu yaptı. 29 yaşındaki Mozambikli stoper, geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istiyor. Rennes'e yapılan teklifin hem kiralama hem de satın almayı içerdiği belirtildi. Futbolcunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.
- 10.7.2018
-
Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
-
Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
-
UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
Mexer de gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.