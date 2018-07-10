Mexer de gelecek – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    Mexer de gelecek

    Mexer de gelecek

    ve ’yi renklerine bağlamak üzere olan bordo-mavililer Rennes’in savunmacısı Mexer için de resmi teklif yaptı. Artık son detaylar konuşuluyor

    bir ya da iki stoper transferini hafta sonuna kadar bitirmek ve bu futbolcuları Slovenya kampına katmak istiyor. Bu konuda yoğun bir uğraş veren Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer çalışmalarında diyalog dönemi bitti, şu an masa başındayız. Her an olabilir" diyerek müjdeyi verdi. Bordo-mavili kulübün anlaşma aşamasına geldiği stoperlerin başında ise Esteghlal'ın 22 yaşındaki İranlısı Majid Hosseini ve Malaga'nın 30 yaşındaki Burkina Fasolu savunmacısı Bakary Kone geliyor. 3 stoper almayı planlayan Fırtına'nın, bu bölge için görüştüğü diğer oyuncu da netleşti.

    ÜÇÜNCÜ STOPER OLACAK
    Bordo-mavililer, 'nın Rennes takımında forma giyen Edson Andre Sitoe Mexer'i kadrosuna katmak için de resmi teklif yaptı. Rennes Başkanı Letang, kendilerine resmi teklifin geldiğini doğrularken, Türk kulübünün ısrarcı olduğuna vurgu yaptı. 29 yaşındaki Mozambikli stoper, geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istiyor. Rennes'e yapılan teklifin hem kiralama hem de satın almayı içerdiği belirtildi. Futbolcunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.
    1. 10.7.2018
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