Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman işi sıkı tutuyor! – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    teknik direktörü işi sıkı tutuyor!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> teknik direktörü <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a> işi sıkı tutuyor!

    , antrenmanlarda son teknoloji metotları kullanıyor.

    , antrenmanlarda son teknoloji metotları kullanıyor. Oyuncularını drone ile havadan takip eden deneyimli teknik adam, sahadaki dağılımı ve aldıkları pozisyonları görüntülerden tespit edip eksikleri analiz ediyor. GPRS sistemiyle de, oyuncuların fiziksel olarak seviyelerini öğreniyor.

    İŞİN BAŞI SAĞLIK
    Takım üzerinde otoritesini göstermeye başlayan 'ın önem verdiği konuların başında oyuncu sağlığı geliyor. Antrenmanlarda 'önce sağlık' uyarısında bulunan Karaman, topla çalışmalarda tekmelik takılmasını zorunlu kıldı. Tecrübeli hoca, öğrencilerini, "En hafif bir ağrısı olan bile söylesin, zorlamasın" diye sürekli öğütlüyor.

    KUVVET ÇALIŞMASI
    Yeni sezon hazırlıkları Slovenya'nın Kranj şehrinde devam ediyor. Bordo-mavili oyuncular dün sabah salonda kuvvet çalışmaları yaptıktan sonra sahaya geçerek aerobik dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Önceki günkü idmanı yarıda bırakan Abdülkadir Ömür de takımla çalıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yöneticiler Özer Bayraktar ve Lokman Sadıklar da antrenmanı takip etti.

    1. 9.7.2018
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