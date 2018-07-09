Teknik direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda son teknoloji metotları kullanıyor. Oyuncularını drone ile havadan takip eden deneyimli teknik adam, sahadaki dağılımı ve aldıkları pozisyonları görüntülerden tespit edip eksikleri analiz ediyor. GPRS sistemiyle de, oyuncuların fiziksel olarak seviyelerini öğreniyor.



İŞİN BAŞI SAĞLIK

Takım üzerinde otoritesini göstermeye başlayan Ünal Karaman'ın önem verdiği konuların başında oyuncu sağlığı geliyor. Antrenmanlarda 'önce sağlık' uyarısında bulunan Karaman, topla çalışmalarda tekmelik takılmasını zorunlu kıldı. Tecrübeli hoca, öğrencilerini, "En hafif bir ağrısı olan bile söylesin, zorlamasın" diye sürekli öğütlüyor.



KUVVET ÇALIŞMASI

Yeni sezon hazırlıkları Slovenya'nın Kranj şehrinde devam ediyor. Bordo-mavili oyuncular dün sabah salonda kuvvet çalışmaları yaptıktan sonra sahaya geçerek aerobik dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Önceki günkü idmanı yarıda bırakan Abdülkadir Ömür de takımla çalıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yöneticiler Özer Bayraktar ve Lokman Sadıklar da antrenmanı takip etti.