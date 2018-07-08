Bir yere gitmem
30 yaşındaki Slovak ön libero, “Hiçbir yere gitmiyorum, buradayım. Bu sezon farklı olacak” dedi. Kucka, fedakarlık çağrısıyla ilgili de “Ekonomik konularda konuşmam hiç doğru olmaz” yorumunu yaptı.
EKONOMİK KONULARI KONUŞMAM
Kucka, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'feda' çağrılarına yönelik sorulan soruya ilişkin olarak da "Biz futbolcular olarak ekonomik durumlardan bahsetmesek çok daha iyi olur. Biz sahaya çıkıp takımımız için en iyi faydayı vermeye çalışan insanlarız. Dolayısıyla ekonomik konuda bizim konuşmamız çok doğru olmaz" yorumunu yaptı. Tecrübeli futbolcu, transfer iddiaları için de "Ben buradayım. Benim cevabım bu" dedi.
BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARMAM
Orta saha oyuncusu Cafer Tosun(solda) şunları söyledi: "Geçen sene Abdülkadir ve Yusuf'un performansı çok göz doldurdu. Onların iyi performans sergilemesi bütün gözleri Trabzonspor'un altyapısına çevirdi. Benden de beklentilerin olduğunu biliyorum. İnşallah beklentileri boşa çıkarmayacağım."
TÜRKMEN: FORMAYA TALİBİM
Kampın yoğun geçtiğini anlatan 20 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen(sağda), formaya talip olduğunu belirterek, "Bu formayı giyeceğim. Sezon bittiğinde sadece 1 hafta dinlendim. Kendimi göstermek için çalışmalarıma devam ettim. Kampa hazır geldim. Stoper eksiğimiz var. Bu takımda kalıp, formayı almak istiyorum" dedi.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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