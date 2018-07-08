Bir yere gitmem – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bir yere gitmem

    Bir yere gitmem

    30 yaşındaki Slovak ön libero, “Hiçbir yere gitmiyorum, buradayım. Bu sezon farklı olacak” dedi. , fedakarlık çağrısıyla ilgili de “Ekonomik konularda konuşmam hiç doğru olmaz” yorumunu yaptı.

    Slovenya kampında Kucka, Hüseyin Türkmen ve Cafer Tosun basın toplantısı düzenledi. Kampta çalışmaların çok iyi gittiğini kaydeden 30 yaşındaki Slovak ön libero, bu sezonki performansıyla ilgili beklentiler için "Takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Bu sezon farklı olacak. Sezondan kastımız 10 aylık uzun bir süreç. Bu dönemde bazen kötü sonuçlar alırsınız. Benim de hedefim tabii ki çok daha iyi olmak ve takımım için en çok faydayı sağlayabilmek" diye konuştu.

    EKONOMİK KONULARI KONUŞMAM
    , Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'feda' çağrılarına yönelik sorulan soruya ilişkin olarak da "Biz futbolcular olarak ekonomik durumlardan bahsetmesek çok daha iyi olur. Biz sahaya çıkıp takımımız için en iyi faydayı vermeye çalışan insanlarız. Dolayısıyla ekonomik konuda bizim konuşmamız çok doğru olmaz" yorumunu yaptı. Tecrübeli futbolcu, transfer iddiaları için de "Ben buradayım. Benim cevabım bu" dedi.

    BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARMAM
    Orta saha oyuncusu (solda) şunları söyledi: "Geçen sene Abdülkadir ve Yusuf'un performansı çok göz doldurdu. Onların iyi performans sergilemesi bütün gözleri Trabzonspor'un altyapısına çevirdi. Benden de beklentilerin olduğunu biliyorum. İnşallah beklentileri boşa çıkarmayacağım."

    TÜRKMEN: FORMAYA TALİBİM
    Kampın yoğun geçtiğini anlatan 20 yaşındaki stoper (sağda), formaya talip olduğunu belirterek, "Bu formayı giyeceğim. Sezon bittiğinde sadece 1 hafta dinlendim. Kendimi göstermek için çalışmalarıma devam ettim. Kampa hazır geldim. Stoper eksiğimiz var. Bu takımda kalıp, formayı almak istiyorum" dedi.
    1. 8.7.2018
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