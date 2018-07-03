Ünal Karaman oyuncularının gayretinden memnun
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’de sürdüren Trabzonspor kondisyon ve pas ağırılklı bir çalışma gerçekleştirdi. Oyuncuların gayretinden oldukça memnun olduğu gözlenen Teknik Direktör Ünal Karaman’ın sık sık ‘aferin' ve 'bravo‘ diyerek oyuncularını kutladığı gözlendi.
KARAMAN OYUNCULARININ GAYRETİNDEN MEMNUN
Ünal Karaman antrenman temposunun her geçen gün artmasından memnun kalırken, oyuncularının da daha fazla hırslanması konusunda uyarılarda bulundu. Oyuncuların gayretinden oldukça memnun olduğu gözlenen Karaman, sık sık oyuncularına yönelik 'aferin' ve 'bravo' diyerek onları daha çok hırslandırmaya çalıştı.
- 3.7.2018 22:56
- Güncelleme: 3.7.2018 22:56
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Ünal Karaman oyuncularının gayretinden memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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