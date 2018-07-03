Ünal Karaman oyuncularının gayretinden memnun – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    oyuncularının gayretinden memnun

    Ünal Karaman oyuncularının gayretinden memnun

    hazırlıklarını Slovenya’de sürdüren kondisyon ve pas ağırılklı bir çalışma gerçekleştirdi. Oyuncuların gayretinden oldukça memnun olduğu gözlenen Teknik Direktör ’ın sık sık ‘aferin' ve 'bravo‘ diyerek oyuncularını kutladığı gözlendi.

    hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren günün ilk antrenmanını salonda çalışarak geçirdi. Basına açık olan günün ikinci antrenmanı ise Slovenya Futbol Federasyonu'na ait tesislerde nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Onazi katılmadı. Nijeryalı oyuncunun ikinci etap kampına katılacağı belirtildi. İzinsiz olarak kampa gelmeyen Esteban Alvarado ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri yapılan Batuhan ve Castillo'nun yanı sıra Sosa, ve Kamil salonda çalıştı. Önceki gün yapılan antrenmanda sol ayağına takım arkadaşının basması sonucu sakatlanan Castillo'nun MR'ının çekildiği ve bir süre dinlenmesinin gerekeceği ifade edildi.

    KARAMAN OYUNCULARININ GAYRETİNDEN MEMNUN
    Ünal Karaman antrenman temposunun her geçen gün artmasından memnun kalırken, oyuncularının da daha fazla hırslanması konusunda uyarılarda bulundu. Oyuncuların gayretinden oldukça memnun olduğu gözlenen Karaman, sık sık oyuncularına yönelik 'aferin' ve 'bravo' diyerek onları daha çok hırslandırmaya çalıştı.
    1. 3.7.2018 22:56
    2. Güncelleme: 3.7.2018 22:56
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