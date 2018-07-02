Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    N'Doye 'a oldu

    Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu

    ile sözleşmesi sona eren N'Doye eski takımı 'a oldu

    , ile sözleşmesi biten eski futbolcuları N'Doye ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

    33 yaşındaki Senegalli futbolcu 2009-12 yılları arasında formasını giydiği Danimarka'nın köklü kulüplerinden Kopenhag'a resmi imzayı attı. Yapılan açıklamada anlaşmanın 1 yıl olduğu belirtildi.

    İLK AÇIKLAMASINDA TRABZONSPOR'A YÜKLENDİ
    İmzanın ardından açıklamada bulunan Dame N'Doye; "Gittiğim her yerde goller attım. Az gol attığım sezonlar, alternatif pozisyonlarda oynatıldığım sezonlar oldu. Örneğin geçen sezon Trabzonspor'da sadece 5 gol attım, çünkü kanatta oynatıldım. Ben bir kanat oyuncusu değilim, ben forvetim, golcüyüm." dedi.

    Dame N'Doye Kopenhag formasıyla 150 maça çıktı ve 82 gol kaydetti. Senegalli yıldız ayrıca 2011'de 'Yılın En İyi Futbolcusu'ödülüne layık görüldü.

    1. 2.7.2018 15:37
    2. Güncelleme: 2.7.2018 15:52
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