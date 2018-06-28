Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un yeni sezonda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynayacağı resmi müsabakalara ilişkin bilet fiyatlarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yeni sezon için derbiler hariç belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Platinum 1. kategori: 270 lira

Platinum 2. kategori: 240 lira

Gold: ?150 lira

Silver: 120 lira

Batı 1. kategori: 55 lira

Batı 2. kategori: ? 45 lira

Doğu 1. kategori: 40 lira

Doğu 2. kategori: 35 lira

Doğu 3. kategori: 30 lira

Kuzey ve güney kale arkaları: 20 lira