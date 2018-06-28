Trabzonspor'da bilet fiyatları açıklandı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da bilet fiyatları açıklandı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da bilet fiyatları açıklandı

    'da 2018-2019 futbol sezonu bilet fiyatları belli oldu.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 'un yeni sezonda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynayacağı resmi müsabakalara ilişkin bilet fiyatlarının tespit edildiği belirtildi.

    Açıklamaya göre, için derbiler hariç belirlenen bilet fiyatları şöyle:

    Platinum 1. kategori: 270 lira

    Platinum 2. kategori: 240 lira

    Gold: ?150 lira

    Silver: 120 lira

    Batı 1. kategori: 55 lira

    Batı 2. kategori: ? 45 lira

    Doğu 1. kategori: 40 lira

    Doğu 2. kategori: 35 lira

    Doğu 3. kategori: 30 lira

    Kuzey ve güney kale arkaları: 20 lira

    1. 28.6.2018 12:52
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