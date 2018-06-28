Trabzonspor'da bilet fiyatları açıklandı
Trabzonspor'da 2018-2019 futbol sezonu bilet fiyatları belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un yeni sezonda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynayacağı resmi müsabakalara ilişkin bilet fiyatlarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, yeni sezon için derbiler hariç belirlenen bilet fiyatları şöyle:
Platinum 1. kategori: 270 lira
Platinum 2. kategori: 240 lira
Gold: ?150 lira
Silver: 120 lira
Batı 1. kategori: 55 lira
Batı 2. kategori: ? 45 lira
Doğu 1. kategori: 40 lira
Doğu 2. kategori: 35 lira
Doğu 3. kategori: 30 lira
Kuzey ve güney kale arkaları: 20 lira
- 28.6.2018 12:52
- Samandıra'da Phillip Cocu rüzgarı! İşte maç maç Fenerbahçe analizi!
- Fenerbahçeli eski isim Terraneo'dan Galatasaray'a flaş e-mail! Rodrigues....
- Almanlar büyük saçmaladı: Dünya Kupası'ndan Erdoğan yüzünden elenmişler...
- Sosyal medya gündemi (28 Haziran 2018)
- Cocu'dan futbolculara: "Maçlarınızı izledim..."
-
Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
-
Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
-
Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
Trabzonspor'da bilet fiyatları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.