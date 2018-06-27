Trabzonspor’da Onazi üzüntüsü – Fotomaç – 27 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da Onazi üzüntüsü

    Trabzonspor’da Onazi üzüntüsü

    'da 2018 ’nda yer alan tek futbolcusu olan , D Grubu'nda turnuvaya veda eden ’nın oynadığı 3 maçta da forma giyemedi.

    D Grubu'nda mücadele eden 'nın kadrosunda bulunan 'un orta saha futbolcusu , ülkesinin Hırvatistan, İzlanda ve Arjantin ile oynadığı maçlarda forma giyemedi. Onazi'nin Dünya Kupası maçlarında oynayarak performansını artırmasını ve ardından gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirmeyi planlayan Trabzonspor yönetimi de oyuncunun hiç forma giyememesi karşısında büyük üzüntü yaşadı. Nijeryalı oyuncuya Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için ekstra izin veren Trabzonspor yönetimi, izinin ardından Onazi ile Slovenya'daki kampta görüşme yaparak geleceği hakkında karar verecek.

    SOSA YÖNETİMİ KIZDIRDI
    Trabzonspor'un kampına izinsiz olarak katılmayan , hakkında kulüp noter tespiti yaptırmıştı ancak oyuncunun antrenmanda olması gereken saatlerde eğlenirken sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşması yönetimi daha da kızdırdı. Bu paylaşımları tespit eden bordo-mavili yönetim, oyuncuya antrenmana katılmamasının yanı sıra antrenman saatinde alkol tükettiği için de ekstra ceza vermeyi planlıyor. Yönetimin bu konudaki kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

    1. 27.6.2018 13:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor’da Onazi üzüntüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN