Jose Sosa müjdesi – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    müjdesi

    <a href="/index/jose-sosa?id=eb64eafa-0fae-4642-b45b-910eedb02092" class="" rel="tag">Jose Sosa</a> müjdesi

    Arjantinli 10 numarayı, Colon takımı istiyor.

    Ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmayan Jose Sosa ile ilgili flaş bir iddiası ortaya çıktı. Arjantinli 10 numarayı ülkesinden Club Atletico Colon'un istediği dile getirildi. "Küçük prens" lakaplı 33 yaşındaki oyuncuyu takıma güç kazandırması ve tecrübelerinden faydalanmak için etmek isteyen Colon'un Trabzonspor'a reddetmeyeceği bir teklif yapacağı da iddia edildi. Sosa, ülkesine dönmek istediğini açıklamıştı.
    1. 27.6.2018
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