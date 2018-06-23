Sorunlu isim istemiyor – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Sorunlu isim istemiyor

    Sorunlu isim istemiyor
    Teknik direktör Ünal Karaman, 26 Haziran'dan itibaren 'da toplanmaya başlayacak oyuncularla görüşmeler yaparak yeni kadro şekillenmesine yön verecek. Oyuncuların fikirlerini alacak tecrübeli futbol adamı; kafası karışık, aklı ve ruhu takımında olmayan oyuncu istemiyor.
    1. 23.6.2018
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