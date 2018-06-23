Jose Sosa’da sıkıntı büyük – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’da sıkıntı büyük

    Jose Sosa’da sıkıntı büyük
    Aldığı yüksek maaşla bordo-mavili kulübe önemli bir ekonomik yük olan Sosa için herhangi bir transfer gelişmesinin yaşanmadığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde menajeriyle birlikte 'a gelecek olan Arjantinli 10 numaradan çok ciddi bir indirim talep edilecek.
    1. 23.6.2018
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