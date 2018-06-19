Sosa, doğum gününü eşi ve kızlarıyla kutladı
Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Sosa, 33. yaş gününü eşi Carolina Alurralde ve kızlarıyla birlikte kutladı.
PEREİRA VAHŞİ DOĞADA
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan Portekizli oyuncu Joao Pereira, Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile dünya evine girmesinin ardından soluğu vahşi doğada aldı. Tanzaya'da Seregeti Park'ta tura katılan tecrübeli sağ bek, doğa ile iç içe olduğu fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
- 19.6.2018 23:32
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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