Sosa, doğum gününü eşi ve kızlarıyla kutladı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Sosa, doğum gününü eşi ve kızlarıyla kutladı

    Sosa, doğum gününü eşi ve kızlarıyla kutladı

    'un oyuncusu Sosa, 33. yaş gününü eşi ve kızlarıyla birlikte kutladı.

    'da geleceği tartışılan oyuncu , 33. yaş gününü eşi ve kızlarıyla birlikte kutladı. Gelecek sezon bordo-mavili takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan başarılı oyuncu, ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartırken, 1 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampı öncesi Trabzon'a gelerek yönetim ile bir görüşme yapacak. Bu görüşme doğrultusunda yıldız futbolcunun ekibinde devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.

    PEREİRA VAHŞİ DOĞADA
    Geçtiğimiz sezon ile sözleşmesini uzatan Portekizli oyuncu Joao Pereira, Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile dünya evine girmesinin ardından soluğu vahşi doğada aldı. Tanzaya'da Seregeti Park'ta tura katılan tecrübeli sağ bek, doğa ile iç içe olduğu fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.


    1. 19.6.2018 23:32
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