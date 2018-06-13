Hem sözleşmeli oyuncularla görüşmeye devam eden hem de maliyetsiz oyuncular arayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.



VİTESSE'YE GİDEBİLİR

Ayrılması beklenen Bero ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bero'ya Vitesse kulübünden teklif var. Kiralık olarak onu değerlendiriyor teknik heyet. Oradan çıkacak neticeye göre mesafe kat edebiliriz" dedi.



TRAORE ATAĞI

Teknik direktör Ünal Karaman'ın, Karabükspor'dan öğrencisi Hamidou Traore'yi gündemine aldığı iddia edildi. 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



GENÇLER EL YAKIYOR

Fırtına'nın istediği gençler için kulüpleri yüksekten uçuyor. Karabük'ten Tayyib Talha Sanuç, Samsun'dan Enes İslam İlkin, Altay'dan Atakan Rıdvan Çankaya, Bursa'dan kaleci Muhammed Şengezer ve Turgutlu'dan Ferhat Katipoğlu'na talip olan Trabzon, yüksek fiyatlar nedeniyle henüz sonuç alamadı.



UĞUR ANTALYASPOR'A DOĞRU

Teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getiren Antalya, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Akdeniz ekibi, Trabzonspor'dan ayrılan Uğur Demirok ile yakında ilgileniyor. Kırmızı beyazlılar, tecrübeli stoperi transfer detayları için Antalya'ya çağırdı.