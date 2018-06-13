Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor
Hem mevcut sözleşmeli oyuncularla görüşmeye devam eden hem de maliyetsiz oyuncular arayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.
Hem sözleşmeli oyuncularla görüşmeye devam eden hem de maliyetsiz oyuncular arayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.
VİTESSE'YE GİDEBİLİR
Ayrılması beklenen Bero ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bero'ya Vitesse kulübünden teklif var. Kiralık olarak onu değerlendiriyor teknik heyet. Oradan çıkacak neticeye göre mesafe kat edebiliriz" dedi.
TRAORE ATAĞI
Teknik direktör Ünal Karaman'ın, Karabükspor'dan öğrencisi Hamidou Traore'yi gündemine aldığı iddia edildi. 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GENÇLER EL YAKIYOR
Fırtına'nın istediği gençler için kulüpleri yüksekten uçuyor. Karabük'ten Tayyib Talha Sanuç, Samsun'dan Enes İslam İlkin, Altay'dan Atakan Rıdvan Çankaya, Bursa'dan kaleci Muhammed Şengezer ve Turgutlu'dan Ferhat Katipoğlu'na talip olan Trabzon, yüksek fiyatlar nedeniyle henüz sonuç alamadı.
UĞUR ANTALYASPOR'A DOĞRU
Teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getiren Antalya, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Akdeniz ekibi, Trabzonspor'dan ayrılan Uğur Demirok ile yakında ilgileniyor. Kırmızı beyazlılar, tecrübeli stoperi transfer detayları için Antalya'ya çağırdı.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
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