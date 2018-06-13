Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    'da hareketliliği devam ediyor

    Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor

    Hem mevcut sözleşmeli oyuncularla görüşmeye devam eden hem de maliyetsiz oyuncular arayan 'da hareketliliği devam ediyor.

    Hem sözleşmeli oyuncularla görüşmeye devam eden hem de maliyetsiz oyuncular arayan 'da hareketliliği devam ediyor.

    VİTESSE'YE GİDEBİLİR
    Ayrılması beklenen Bero ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bero'ya Vitesse kulübünden teklif var. Kiralık olarak onu değerlendiriyor teknik heyet. Oradan çıkacak neticeye göre mesafe kat edebiliriz" dedi.

    TRAORE ATAĞI
    Teknik direktör 'ın, 'dan öğrencisi Hamidou Traore'yi gündemine aldığı iddia edildi. 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    GENÇLER EL YAKIYOR
    Fırtına'nın istediği gençler için kulüpleri yüksekten uçuyor. Karabük'ten Tayyib Talha Sanuç, 'dan Enes İslam İlkin, Altay'dan Atakan Rıdvan Çankaya, 'dan kaleci Muhammed Şengezer ve Turgutlu'dan Ferhat Katipoğlu'na talip olan Trabzon, yüksek fiyatlar nedeniyle henüz sonuç alamadı.

    UĞUR ANTALYASPOR'A DOĞRU
    Teknik direktörlüğe 'ı getiren Antalya, transfer çalışmalarına hızlı başladı. ekibi, Trabzonspor'dan ayrılan Uğur Demirok ile yakında ilgileniyor. Kırmızı beyazlılar, tecrübeli stoperi transfer detayları için Antalya'ya çağırdı.

    1. 13.6.2018
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