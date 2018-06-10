Esteban’ın yerıne Şengezer
Yönetim, Kosta Rikalı kaleciyi gönderip Bursalı eldiveni almak istiyor
Yönetim, Durica, N'Doye ve Uğur'un ardından iki isimle daha yolları ayırma kararı aldı. Yüksek maliyetli oyuncularla önümüzdeki hafta içerisinde masaya oturmayı planlayan yönetim geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan kaleci Esteban'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Bordo-mavililer, kaleye alternatif olarak Bursaspor'dan Muhammet Şengezer'i istiyor. Genç kaleci için temasların devam ettiği öğrenildi. Esteban dışında Bero'ya da kulüp bulması söylendi. Geçtiğimiz günlerde Slovak basınına Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini söyleyen Bero'nun kendi ülkesinden Zilina ve Hollanda'dan Twente ile temasta olduğu öğrenildi.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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