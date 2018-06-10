Esteban’ın yerıne Şengezer – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’ın yerıne Şengezer

    Esteban’ın yerıne Şengezer

    Yönetim, Kosta Rikalı kaleciyi gönderip Bursalı eldiveni almak istiyor

    Yönetim, Durica, N'Doye ve Uğur'un ardından iki isimle daha yolları ayırma kararı aldı. Yüksek maliyetli oyuncularla önümüzdeki hafta içerisinde masaya oturmayı planlayan yönetim geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan kaleci 'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Bordo-mavililer, kaleye alternatif olarak 'dan Muhammet Şengezer'i istiyor. Genç kaleci için temasların devam ettiği öğrenildi. Esteban dışında 'ya da kulüp bulması söylendi. Geçtiğimiz günlerde Slovak basınına 'dan ayrılmak istediğini söyleyen Bero'nun kendi ülkesinden Zilina ve 'dan Twente ile temasta olduğu öğrenildi.

    1. 10.6.2018
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