Esteban’ın yerıne Şengezer

Yönetim, Durica, N'Doye ve Uğur'un ardından iki isimle daha yolları ayırma kararı aldı. Yüksek maliyetli oyuncularla önümüzdeki hafta içerisinde masaya oturmayı planlayan yönetim geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan kaleci Esteban'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Bordo-mavililer, kaleye alternatif olarak Bursaspor'dan Muhammet Şengezer'i istiyor. Genç kaleci için temasların devam ettiği öğrenildi. Esteban dışında Bero'ya da kulüp bulması söylendi. Geçtiğimiz günlerde Slovak basınına Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini söyleyen Bero'nun kendi ülkesinden Zilina ve Hollanda'dan Twente ile temasta olduğu öğrenildi.