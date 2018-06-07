Trabzonspor'un yıldızlarına Süper Lig ekipleri talip
Trabzonspor'un ücretinde indirim istediği aksi halde yolları ayırmayı düşündüğü Jose Sosa'ya Medipol Başakşehirspor talip oldu. Bordo-mavili kulübün belirleyeceği bonservis bedeline göre pazarlıklar ilerleyecek. Yıllık 4 milyon euro'luk kazancından kurtulmak için kolaylık sağlanacak.
RODALLEGA'YA ALANYA TALİP
Bordo-mavili kulüpten ayrılması beklenen Hugo Rodallega'ya birçok Süper Lig ekibi kanca attı. Bunların arasında en çok geçen sezon devre arasında forveti Vagner Love'ı Beşiktaş'a yollayan Alanyaspor'un ilgili olduğu kaydedildi. Akdeniz ekibinin haricinde Konyaspor ve Bursaspor da peşinde.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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