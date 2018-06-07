Trabzonspor'un yıldızlarına Süper Lig ekipleri talip

Trabzonspor'un ücretinde indirim istediği aksi halde yolları ayırmayı düşündüğü Jose Sosa'ya Medipol Başakşehirspor talip oldu. Bordo-mavili kulübün belirleyeceği bonservis bedeline göre pazarlıklar ilerleyecek. Yıllık 4 milyon euro'luk kazancından kurtulmak için kolaylık sağlanacak.



RODALLEGA'YA ALANYA TALİP

Bordo-mavili kulüpten ayrılması beklenen Hugo Rodallega'ya birçok Süper Lig ekibi kanca attı. Bunların arasında en çok geçen sezon devre arasında forveti Vagner Love'ı Beşiktaş'a yollayan Alanyaspor'un ilgili olduğu kaydedildi. Akdeniz ekibinin haricinde Konyaspor ve Bursaspor da peşinde.