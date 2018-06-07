Trabzonspor'un yıldızlarına Süper Lig ekipleri talip – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    'un yıldızlarına ekipleri talip

    Trabzonspor'un yıldızlarına Süper Lig ekipleri talip

    'un ücretinde indirim istediği aksi halde yolları ayırmayı düşündüğü 'ya Medipol Başakşehirspor talip oldu. Bordo-mavili kulübün belirleyeceği bonservis bedeline göre pazarlıklar ilerleyecek. Yıllık 4 milyon euro'luk kazancından kurtulmak için kolaylık sağlanacak.

    RODALLEGA'YA ALANYA TALİP
    Bordo-mavili kulüpten ayrılması beklenen Hugo Rodallega'ya birçok ekibi kanca attı. Bunların arasında en çok geçen sezon devre arasında forveti Vagner Love'ı 'a yollayan 'un ilgili olduğu kaydedildi. ekibinin haricinde ve da peşinde.

    1. 7.6.2018
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