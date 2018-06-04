Para saçmışlar! – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Para saçmışlar!

    Para saçmışlar!

    Eski başkan Muharrem Usta’nın Burak, Sosa ve ile yaptığı sözleşmeler dudak uçuklatıyor. Sosa’ya ekstra 2, ’ya da ekstra 1.5 milyon euro ödendiği ortaya çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'ın sözleşme detaylarının ortaya çıkmasının ardından şimdi de Kucka ve Sosa'nın gerçek maliyetleri ortaya çıktı. KAP'a yapılan bildirimlerde Sosa'nın bonservisi için Milan'a 4 milyon 750 bin euro, Arjantinli yıldıza da yıllık 3 milyon 320 bin euro ödeneceği bildirilmişti. Fakat Sosa'ya 2 milyon euro da imza parası ödendiği belirlendi. Sosa'nın yanı sıra Milan'dan edilen diğer isim 'nın bonservisine 5 milyon euro, kendisine de yıllık 2 milyon 250 bin euro ödeneceği bildirilmişti. Ama Kucka'nın transferinde de 'a bildirilmeyen bir detay ortaya çıktı. Slovak futbolcuya imaj hakkı adı altında 1.5 milyon euro ödeneceği belirlendi. Bu ücretin 3 yıl boyunca yılda ekstra 500 bin euro ödenmesi şeklinde verilmesi şartıyla anlaşıldığı bildirildi.

    3 OYUNCUYA 73 MİLYON TL
    'a garanti ücretinin dışında daha önce açıklanan bonuslarla birlikte yılda yaklaşık 5 milyon euro ödeyen ekibi, Sosa ve 'nın da sözleşmelerindeki maddeler nedeniyle bu üç futbolcuya yıllık 13 milyon 500 bin euro ödeyecek. Bugünkü kurdan hesaplandığında üç oyuncunun maliyeti 73 milyon TL'yi aşıyor.
    1. 4.6.2018
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