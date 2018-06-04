Para saçmışlar!
Eski başkan Muharrem Usta’nın Burak, Sosa ve Kucka ile yaptığı sözleşmeler dudak uçuklatıyor. Sosa’ya ekstra 2, Kucka’ya da ekstra 1.5 milyon euro ödendiği ortaya çıktı.
3 OYUNCUYA 73 MİLYON TL
Burak Yılmaz'a garanti ücretinin dışında daha önce açıklanan bonuslarla birlikte yılda yaklaşık 5 milyon euro ödeyen Karadeniz ekibi, Sosa ve Kucka'nın da sözleşmelerindeki maddeler nedeniyle bu üç futbolcuya yıllık 13 milyon 500 bin euro ödeyecek. Bugünkü kurdan hesaplandığında üç oyuncunun maliyeti 73 milyon TL'yi aşıyor.
- 4.6.2018
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
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