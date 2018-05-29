N’Doye ayrıldı, kaldı iki forvet
Karadeniz ekibinin 3 forveti de gidebilir. N'Doye ile yollar ayrıldı. Ayrıca transfer teklifleri alan Burak ile Rodallega'nın da bordo-mavililer ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtildi. Burak'a Türkiye'den birçok takım talip olurken, Rodallega'ya ise İngiltere'den ve Göztepe'den teklifler geldiği kaydedildi. Burak'ın sözleşmesi 2020'de sona erecek.
- 29.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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