N’Doye ayrıldı, kaldı iki forvet – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    N’Doye ayrıldı, kaldı iki forvet

    N’Doye ayrıldı, kaldı iki forvet
    ekibinin 3 forveti de gidebilir. N'Doye ile yollar ayrıldı. Ayrıca transfer teklifleri alan Burak ile Rodallega'nın da bordo-mavililer ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtildi. 'a Türkiye'den birçok takım talip olurken, Rodallega'ya ise 'den ve Göztepe'den teklifler geldiği kaydedildi. Burak'ın sözleşmesi 2020'de sona erecek.
    1. 29.5.2018
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