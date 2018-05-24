Ahmet Ağaoğlu: "Gençlerimizi satmıyoruz"

Avrupa'nın dev kulüpleri Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'un kapısını çaldı. Bu isimlerin en az bir yıl daha takımda kalmasını planlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 3 yıldızını da kesinlikle satmayacağını net bir dille taliplere iletti.