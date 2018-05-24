Ahmet Ağaoğlu: "Gençlerimizi satmıyoruz"
Avrupa'nın dev kulüpleri Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Avrupa'nın dev kulüpleri Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'un kapısını çaldı. Bu isimlerin en az bir yıl daha takımda kalmasını planlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 3 yıldızını da kesinlikle satmayacağını net bir dille taliplere iletti.
- 24.5.2018
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
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