Ahmet Ağaoğlu: "Gençlerimizi satmıyoruz" – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    : "Gençlerimizi satmıyoruz"

    Ahmet Ağaoğlu: "Gençlerimizi satmıyoruz"

    'nın dev kulüpleri , ve Abdülkadir Ömür için 'un kapısını çaldı.

    'nın dev kulüpleri , ve Abdülkadir Ömür için 'un kapısını çaldı. Bu isimlerin en az bir yıl daha takımda kalmasını planlayan Başkan , 3 yıldızını da kesinlikle satmayacağını net bir dille taliplere iletti.

    1. 24.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ahmet Ağaoğlu: "Gençlerimizi satmıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN