Yusuf Yazıcı: "Sadece yetenek yeterli olmaz"

Bordo-mavili takımın yıldız ismi Yusuf Yazıcı, Mod7 Sportif Kariyer Programı'nın etkinliğinde genç futbolculara seslendi. 21 yaşındaki 10 numara, futbolda sadece yetenekli olmanın yetmediğini, saha dışında da psikolojik ve mental çalışmalarla gelişmek zorunda olduklarını dile getirdi.