7 sezonun zirvesinde – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    7 sezonun zirvesinde

    7 sezonun zirvesinde

    Ligi 63 golle kapatan , rakip kale önünde 7 sezon içerisindeki en golcü performansını ortaya koydu.

    2011-2012'de 34 maçlık periyotta 60, 2012- 13'te 39, 2013-14'te 53, 2014- 15'te 58, 2015-16'da 40, 2016-17'de 39 gol kaydeden Fırtına, 2010-2011'de 69 gol atma başarısı göstermişti.

    DIŞ SAHADA BAŞARILI DÖNEM
    Bordo-mavili takım dış sahada iç sahaya yakın bir puan topladı. İç saha maçlarında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 29 puan elde ederek 7. sırada yer alan bordo-mavililer, dış sahada ise 6 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle 26 puan topladı ve bu alanda ligde 3. başarılı ekip oldu.

    13 GALİBİYET VE 7 BERABERLİK
    ekibi, 9. haftada göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ile ligde 26 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 46 puan elde ederek toplamda 55 puanla ligi 5. sırada bitirdi. İlk maçında Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Çalımbay, galibiyetiyle veda etti.

    AVRUPA'DA 3 KUPADA 8
    Fırtına, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarına da hasret kaldı. Son olarak 2015-16'da Avrupa'da mücadele eden bordo-mavililer, 2016- 17, 2017-18 ve 2018- 19'da Avrupa biletini alamadı. Avrupa'da 3 sezonluk hasret çeken , Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 sezondur zafere ulaşamadı.
    1. 22.5.2018
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