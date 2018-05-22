7 sezonun zirvesinde
Ligi 63 golle kapatan Trabzonspor, rakip kale önünde 7 sezon içerisindeki en golcü performansını ortaya koydu.
DIŞ SAHADA BAŞARILI DÖNEM
Bordo-mavili takım dış sahada iç sahaya yakın bir puan topladı. İç saha maçlarında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 29 puan elde ederek 7. sırada yer alan bordo-mavililer, dış sahada ise 6 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle 26 puan topladı ve bu alanda ligde 3. başarılı ekip oldu.
13 GALİBİYET VE 7 BERABERLİK
Karadeniz ekibi, 9. haftada göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ile ligde 26 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 46 puan elde ederek toplamda 55 puanla ligi 5. sırada bitirdi. İlk maçında Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Çalımbay, Karabük galibiyetiyle veda etti.
AVRUPA'DA 3 KUPADA 8
Fırtına, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarına da hasret kaldı. Son olarak 2015-16'da Avrupa'da mücadele eden bordo-mavililer, 2016- 17, 2017-18 ve 2018- 19'da Avrupa biletini alamadı. Avrupa'da 3 sezonluk hasret çeken Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 sezondur zafere ulaşamadı.
- 22.5.2018
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Talisca transferi 'Yatai'
Toplam 1
Yorum
TAKTİKÇİ 25 GÖRMEDEN ÇİNE GİDERSE EN İYİ OYNAYACAĞI TAKIM BJK KALIR. YOLLA ALMANYADAN BİR TAKIMA 2 SENEYE BAYERNE GİDER
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Herkes Mohamed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde oruç kararını merak ediyor
Toplam 1
Yorum
PATİK TEKRAR TEBRİK EDİYORUM VE KUPAYI ELİNDE GÖRMEK İSTERİM
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Beşiktaş'a rakip çıktı! Burak Yılmaz kapışması
Toplam 11
Yorum
acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
7 sezonun zirvesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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