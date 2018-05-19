3 isim Milli Takım’da – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    3 isim Milli Takım’da

    3 isim Milli Takım’da
    A , Tunus ve ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör , 'un gençleri Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu'yu kadroya davet etti.
    1. 19.5.2018
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