Onazi’ye Dünya Kupası jesti – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Onazi’ye jesti

    Onazi’ye <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> jesti
    Nijerya ile 'da yapılacak 'nda mücadele edecek olan Ogenyi Onazi'ye sağlık kontrollerini yapması için izin verildi. 'ya giden oyuncu, bugün dönecek. Onazi, kontrolleri iyi de çıksa sakatlık riskine karşı maçında oynatılmayacak.
    1. 17.5.2018
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