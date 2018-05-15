Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde son durumu açıkladı – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Trabzonspor Başkanı , transferde son durumu açıkladı

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde son durumu açıkladı

    Başkan Ağaoğlu, transferde son durumu açıkladı. İsmi Beşiktaş ve 'le anılan ile geleceği merak edilen için Ağaoğlu, "Burak için resmi bir teklif yok, Okay'la da görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

    Başkan , takımdaki futbolcularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. 'a hiçbir teklifin gelmediğine değinen ve maliyetli futbolcularla görüşmelerin lig sonunda olacağına belirten Ağaoğlu, "Burak'ın gitmek gibi bir talebi olmadı. Resmi bir teklif de yok. Bunların hepsini biz yönetime geldiğimiz zaman konuşmuştuk şu an öyle bir gündemimiz yok. Önce ligi tamamlayacağız. Sonrasında bu futbolcularla görüşme olabilir" diye konuştu.

    OKAY İLE GÖRÜŞÜYORUZ
    Ön libero Okay ile yeniden kontrat yapmak için görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Ağaoğlu, "Okay ile görüşmemiz var. Herhangi bir sonuç yok ama görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ekonomik sorunlara öncelik verdiklerine vurgu yapan başkan, "Üç hafta önce göreve geldiğimizde futbolcularla yaptığımız ilk toplantıda şunu söyledik; biz kulübün ekonomik problemlerine odaklanmış durumdayız. Ne teknik kadro ile ilgili ne de profesyonel kadro ile ilgili hiçbir gündemimiz ve tasarrufumuz söz konusu değil. Bunlar lig bittikten sonra görüşülecek konular" ifadelerini kullandı.

    KENDİ İŞİNİ KENDİN YAPACAKSIN
    "İçinde bulundukları mali kriz göz önüne alındığı zaman, ister istemez gözler yüksek maliyetli futbolculara çevriliyor" diyen Ağaoğlu, "Ne futbolcularla bir görüşme yapıldı ne de lig bitene kadar onlarla ilgili tasarrufumuz söz konusu değil. Biz 5'inciliğe çok ciddi bir şekilde odaklanmıştık. Çünkü 5'incilik Avrupa kupaları için bir hedefti. Kupa finalinde bizim lehimize olmayan bir sonuçla karşılaştık. Bundan da şu çıkıyor; 'Kendi işini kendin yapacaksın, başkasının eline bakmayacaksın.' İnşallah seneye başarırız" dedi.



    DEMİRÖREN'E ZİYARET EURO 2024'E DESTEK
    Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkanı 'i ziyaret etti. Riva'daki nezaket ziyaretinde TFF Başkan Vekilleri ve İbrahim Usta ile asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu yer aldı. Ağaoğlu, 2024 logolu forma giyerek 'nin 2024 ev sahipliği adaylığına destek verdi.

    1. 15.5.2018
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