Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde son durumu açıkladı
Başkan Ağaoğlu, transferde son durumu açıkladı. İsmi Beşiktaş ve Başakşehir'le anılan Burak ile geleceği merak edilen Okay için Ağaoğlu, "Burak için resmi bir teklif yok, Okay'la da görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
OKAY İLE GÖRÜŞÜYORUZ
Ön libero Okay ile yeniden kontrat yapmak için görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Ağaoğlu, "Okay ile görüşmemiz var. Herhangi bir sonuç yok ama görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ekonomik sorunlara öncelik verdiklerine vurgu yapan başkan, "Üç hafta önce göreve geldiğimizde futbolcularla yaptığımız ilk toplantıda şunu söyledik; biz kulübün ekonomik problemlerine odaklanmış durumdayız. Ne teknik kadro ile ilgili ne de profesyonel kadro ile ilgili hiçbir gündemimiz ve tasarrufumuz söz konusu değil. Bunlar lig bittikten sonra görüşülecek konular" ifadelerini kullandı.
KENDİ İŞİNİ KENDİN YAPACAKSIN
"İçinde bulundukları mali kriz göz önüne alındığı zaman, ister istemez gözler yüksek maliyetli futbolculara çevriliyor" diyen Ağaoğlu, "Ne futbolcularla bir görüşme yapıldı ne de lig bitene kadar onlarla ilgili tasarrufumuz söz konusu değil. Biz 5'inciliğe çok ciddi bir şekilde odaklanmıştık. Çünkü 5'incilik Avrupa kupaları için bir hedefti. Kupa finalinde bizim lehimize olmayan bir sonuçla karşılaştık. Bundan da şu çıkıyor; 'Kendi işini kendin yapacaksın, başkasının eline bakmayacaksın.' İnşallah seneye başarırız" dedi.
DEMİRÖREN'E ZİYARET EURO 2024'E DESTEK
Başkan Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. Riva'daki nezaket ziyaretinde TFF Başkan Vekilleri Ali Dürüst ve İbrahim Usta ile asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu yer aldı. Ağaoğlu, 2024 logolu forma giyerek Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği adaylığına destek verdi.
- 15.5.2018
-
Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
-
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
-
Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde son durumu açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.