Trabzonspor'un genç kelecisi Uğurcan Çakır’a özel terapi – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'un genç kelecisi Uğurcan Çakır’a özel terapi

    Trabzonspor'un genç kelecisi Uğurcan Çakır’a özel terapi
    Onur'un sakatlanmasından sonra kaleye geçen ve 3 maçta kalesinde 8 gol gören Uğurcan, son sınavında defans hatalarının kurbanı oldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sahip çıkarak bir görüşme yaptığı Uğurcan'ın moralinin yükselmesi için yoğun çaba harcanıyor.
    1. 8.5.2018
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