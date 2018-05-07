Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 38 karşılaşmadan sadece 13'ünü galibiyetle kapattı. 14 beraberlik elde eden Karadeniz temsilcisi ayrıca 11 de mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, oynadığı 38 maçın 20'sini iç sahada oynarken bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet ve mağlubiyet aldı. Ayrıca Karadeniz temsilcisi 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer deplasmanda çıktığı 18 karşılaşmada ise 10 beraberlik, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.



İÇ SAHADA EN ÇOK GOL YİYEN 3 TAKIMDAN BİRİSİ

Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı maçlarda da ligin en çok gol yiyen 3 takımdan biri durumunda. Ligde küme düşmeyi garantileyen ve ligin sonuna demir atan Kardemir Karabükspor iç sahada 34 gol yerken, 12'nci sırada bulunan Kasımpaşa ve Trabzonspor'un kalelerinde gördüğü gol sayısı ise 28. Trabzonspor, geçen sezon evinde oynadığı 17 maç sonunda kalesinde toplam 18 gol görmüş ve iç saha performansını 23 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı. Bu sezon kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'dan 4, Teleset Mobilya Akhisaspor'dan 6, Osmanlıspor'dan 3 ve Kasımpaşa'dan da 5 gol yiyen Trabzonspor, iç saha performanslarına bakıldığında ligde 26 puan topladı ve 9'uncu sırada yer alıyor.