Trabzonspor kazanamıyor – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    kazanamıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> kazanamıyor

    Spor Toto 'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak aldığı sonuçlarla taraftarını üzen bu sezon kendi evinde kalesinde en çok gol gören 3 takımdan birisi. Ayrıca bordo mavili takım ligde oynadığı son 38 lig maçından da sadece 13'ünü kazandı.

    , 'de oynadığı son 38 karşılaşmadan sadece 13'ünü galibiyetle kapattı. 14 beraberlik elde eden temsilcisi ayrıca 11 de mağlubiyet yaşadı. , oynadığı 38 maçın 20'sini iç sahada oynarken bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet ve mağlubiyet aldı. Ayrıca temsilcisi 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer deplasmanda çıktığı 18 karşılaşmada ise 10 beraberlik, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

    İÇ SAHADA EN ÇOK GOL YİYEN 3 TAKIMDAN BİRİSİ
    Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı maçlarda da ligin en çok 3 takımdan biri durumunda. Ligde küme düşmeyi garantileyen ve ligin sonuna demir atan iç sahada 34 gol yerken, 12'nci sırada bulunan ve Trabzonspor'un kalelerinde gördüğü gol sayısı ise 28. Trabzonspor, geçen sezon evinde oynadığı 17 maç sonunda kalesinde toplam 18 gol görmüş ve iç saha performansını 23 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı. Bu sezon kendi evinde Aytemiz 'dan 4, Teleset Mobilya Akhisaspor'dan 6, 'dan 3 ve 'dan da 5 Trabzonspor, iç saha performanslarına bakıldığında ligde 26 puan topladı ve 9'uncu sırada yer alıyor.

    1. 7.5.2018 14:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN