Trabzonspor haftayı 5’inci sırada bitirdi – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    haftayı 5’inci sırada bitirdi

    Trabzonspor haftayı 5’inci sırada bitirdi
    'ya 5-2 yenilerek puan sıralamasında beşinciliği Göztepe'ye kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Trabzon'un korktuğu başına gelmedi. Göztepe dün Malatyaspor ile 0-0 kalınca Fırtına'yı geçemedi. ekibi 49 puanla 5, ekibi ise 48 puanda kaldı.
    1. 8.5.2018
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