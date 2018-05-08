Trabzonspor'da sakatlık kabusu! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'da sakatlık kabusu!

    Trabzonspor'da sakatlık kabusu!

    Fırtına son 4 haftada tam 8 sakat verirken, 4 oyuncusu da cezalı duruma düştü ve bu periyotta sadece 4 puan alabildi.

    'da yeni yönetim kurulunun görevde bulunduğu 4 haftalık dönemde sakat ve cezalı oyuncular adeta kabus oldu. Bordo- mavililerde, son 4 haftada 8 oyuncu sakatlanırken, 4 isim da durumuna düştü. ekibi, bu dönemde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyetle 4 puan toplayabildi. Trabzonspor, söz konusu dönemde ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken, sonra da Demir Grup Sivasspor'a sahasında 2-0 mağlup oldu. Üçüncü karşılaşmada Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavili ekip, yeni yönetim döneminde ilk 3 puanını elde etmesine karşın, dördüncü karşılaşmada sahasında Kasımpaşa'ya 5-2 gibi farklı skorla kaybetti.

    TAM 8 FUTBOLCU SAKATLANDI
    Takımda son 4 haftadaki sakatlıklar da moralleri bozdu. Trabzonspor'da ilk olarak Osmanlıspor maçı öncesi Castillo, antrenmanda sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Son idmanda da Burak'ın kasıklarındaki ağrısının artması nedeniyle bordo-mavililer, bu maç öncesi büyük şok yaşadı. sınavının ilk yarısını 2-0 önde kapayan Karadeniz ekibinde, devre arasında Abdülkadir, rahatsızlık geçirince yerini Pereira'ya bıraktı. İkinci yarıda da Kucka, ardından da kaleci Onur, sakatlık geçirdi. Onur sezonu kapadı. Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmanın ilk yarısında da Uğur ve Kamil Ahmet, ciddi sakatlık yaşarken bu futbolcular da takıma henüz dönemediler. maçı öncesi sakat Onur, Castillo, Kamil Ahmet, Uğur'a, Rodallega ile Abdülkadir de eklendi ve bu isimler karşılaşmada yer alamadı.

    4 KART CEZALISI
    4 haftalık dönemde 4 oyuncu da kart cezalısı durumuna düştü. Bordo-mavililerde Slovak orta saha Matus Bero, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek karşılaşması kadrosunda yer almadı. Kasımpaşa sınavında da kırmızı kart gören ön libero Okay ve stoper Hubocan ile 4. sarısını gören ön libero Jurac Kucka cezalı oldu.

    BURSA MAÇI ÖNCESİ 7 EKSİK
    Pazar günü deplasmanda yapılacak maçı öncesi 3 kart cezalısı, 4 de sakatlık olmak üzere 7 eksik bulunuyor. Bordo-mavililerde, kart cezalıları Okay, Hubocan ve Kucka, Bursaspor sınavında görev alamayacak. , Castillo, , Uğur'un da sakatlıkları devam ediyor.

    KAYIP SEZONUN KAZANIMI GENÇLER | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
    sezonda bir teselli ikramiyesi olarak duruyor bileti... Şampiyonluk parolası ile yola çıkılan sezonda oluşturulan yüksek beklenti sonrası düşülen durum tribünleri de direkt etkilemiş oldu. Daha önce hem yazıp hem söylediğim bir şeyi tekrar etmem lazım. Kayıp sezonların en büyük kazanımı genç oyuncular olabiliyor. Örneğin; kenarda uzun zamandır oturan Hüseyin'i ve Abdürrahim'i sahaya sürmek için geç kalmadık mı? Başkaları sizi neyle anar bilemem ama benim kriterim genç oyuncular olacak...
    1. 8.5.2018
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