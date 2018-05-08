Trabzonspor'da sakatlık kabusu!
Fırtına son 4 haftada tam 8 sakat verirken, 4 oyuncusu da cezalı duruma düştü ve bu periyotta sadece 4 puan alabildi.
TAM 8 FUTBOLCU SAKATLANDI
Takımda son 4 haftadaki sakatlıklar da moralleri bozdu. Trabzonspor'da ilk olarak Osmanlıspor maçı öncesi Castillo, antrenmanda sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Son idmanda da Burak'ın kasıklarındaki ağrısının artması nedeniyle bordo-mavililer, bu maç öncesi büyük şok yaşadı. Osmanlıspor sınavının ilk yarısını 2-0 önde kapayan Karadeniz ekibinde, devre arasında Abdülkadir, rahatsızlık geçirince yerini Pereira'ya bıraktı. İkinci yarıda da Kucka, ardından da kaleci Onur, sakatlık geçirdi. Onur sezonu kapadı. Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmanın ilk yarısında da Uğur ve Kamil Ahmet, ciddi sakatlık yaşarken bu futbolcular da takıma henüz dönemediler. Antalyaspor maçı öncesi sakat Onur, Castillo, Kamil Ahmet, Uğur'a, Rodallega ile Abdülkadir de eklendi ve bu isimler karşılaşmada yer alamadı.
4 KART CEZALISI
4 haftalık dönemde 4 oyuncu da kart cezalısı durumuna düştü. Bordo-mavililerde Slovak orta saha Matus Bero, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Kasımpaşa karşılaşması kadrosunda yer almadı. Kasımpaşa sınavında da kırmızı kart gören ön libero Okay ve stoper Hubocan ile 4. sarısını gören ön libero Jurac Kucka cezalı oldu.
BURSA MAÇI ÖNCESİ 7 EKSİK
Pazar günü deplasmanda yapılacak Bursaspor maçı öncesi 3 kart cezalısı, 4 de sakatlık olmak üzere 7 eksik bulunuyor. Bordo-mavililerde, kart cezalıları Okay, Hubocan ve Kucka, Bursaspor sınavında görev alamayacak. Onur Recep Kıvrak, Castillo, Kamil Ahmet, Uğur'un da sakatlıkları devam ediyor.
KAYIP SEZONUN KAZANIMI GENÇLER | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
Kayıp sezonda bir teselli ikramiyesi olarak duruyor UEFA bileti... Şampiyonluk parolası ile yola çıkılan sezonda oluşturulan yüksek beklenti sonrası düşülen durum tribünleri de direkt etkilemiş oldu. Daha önce hem yazıp hem söylediğim bir şeyi tekrar etmem lazım. Kayıp sezonların en büyük kazanımı genç oyuncular olabiliyor. Örneğin; kenarda uzun zamandır oturan Hüseyin'i ve Abdürrahim'i sahaya sürmek için geç kalmadık mı? Başkaları sizi neyle anar bilemem ama benim kriterim genç oyuncular olacak...
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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