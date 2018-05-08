Trabzonspor kazanmayı unuttu! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    kazanmayı unuttu!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> kazanmayı unuttu!

    , ligde oynadığı son 38 lig maçından sadece 13'ünü kazandı.

    'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak aldığı sonuçlarla taraftarını üzen bu sezon kendi evinde kalesinde en çok gol gören 3 takımdan birisi. Ayrıca bordo-mavili takım ligde oynadığı son 38 lig maçından da sadece 13'ünü kazandı. , 'de oynadığı son 38 karşılaşmadan sadece 13'ünü galibiyetle kapattı. 14 beraberlik elde eden ekibi ayrıca 11 de yenilgi yaşadı. Trabzonspor, oynadığı 38 maçın 20'sini iç sahada oynarken bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet ve mağlubiyet aldı. Ayrıca temsilcisi 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer deplasmanda çıktığı 18 karşılaşmada ise 10 beraberlik, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
    1. 8.5.2018
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