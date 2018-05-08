Trabzonspor'da stoperde kim oynayacak? – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'da stoperde kim oynayacak?

    Trabzonspor'da stoperde kim oynayacak?
    , sakat ve cezalılar nedeniyle en büyük sıkıntıyı stoper ve orta sahada yaşıyor. Stoperde Uğur sakat, Okay ve Hubocan cezalı. Elinde Mustafa, Durica ve genç oyuncu Hüseyin kaldı. Ayrıca orta sahada Kucka'nın da cezalı duruma düşmesi nedeniyle Olcay buraya çekilebilir.
    1. 8.5.2018
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