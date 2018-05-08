2 yıldır para alamayan isim Onur Kıvrak! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    2 yıldır para alamayan isim !

    2 yıldır para alamayan isim Onur Kıvrak!

    Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalarda "Yaklaşık iki yıldır para almayan bir futbolcumuz var" dediği oyuncunun kaptan olduğu öğrenildi.

    Muharrem Usta'nın göreve gelmesinden sonra bir defa ödeme alan Onur'un "Benimki önemli değil. Arkadaşlarımın parasını verin" dediği, Usta yönetiminin de bir buçuk yıldır kaptana ödeme yapmadığı öğrenildi. Tecrübeli kalecinin 'da ki alacağının 2.5 milyon euro civarında olduğu dile getirildi.
    1. 8.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 yıldır para alamayan isim Onur Kıvrak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN