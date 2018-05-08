Trabzonspor, Medical Park'ta istediğini alamadı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    , 'ta istediğini alamadı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/medical?id=c6f54dfa-1073-4110-b270-8dd5af90deb9" class="" rel="tag">Medical</a> <a href="/index/park?id=a69384ff-fa47-4b0f-836e-220eb49ec9a3" class="" rel="tag">Park</a>'ta istediğini alamadı

    ekibi, yeni stadyumu ’ta oynadığı 25 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 9 kez kaybederek taraftarını üzdü.

    Bordo-mavililer 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda istediği sonuçları alamadı. Medical Park'ta ilk maçını 2016-17'de 19. haftada Gaziantepspor ile oynayan ve 4-0 kazanan Fırtına bugüne kadar Süper Lig'de 25 maça çıktı. Bu periyotta 11 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 9 kez kaybeden Karadeniz temsilcisi attığı 42 gole karşılık 37 gol yedi. Trabzonspor evinde 33 puan toplarken; 37 puan da kaybetti.

    UNUTULMAZ MAÇLAR
    ekibi, yeni stadyumu 'ta unutulmaz maçlara imza attı. Bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ı ağırladığı Akyazı'da, bir kez öne geçtiği derbide siyah-beyazlılara 4-3 mağlup olurken, bu sezon ise 3-0 önde olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da 4-3 kaybetti. Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor son oynadığı mücadelesini de 5-2 kaybetti.

    EN ÇOK GOL YİYEN 3. TAKIM
    bu sezon evinde oynadığı maçlarda ligin en çok goly iyen 3 takımdan biri durumunda. Ligde küme düşmeyi garantileyen ve ligin sonuna demir atan iç sahada 34 gol yerken, 12'nci sırada bulunan ve Fırtına'nın kalelerinde gördüğü gol sayısı ise 28. , geçen sezon evinde oynadığı 17 maç sonunda kalesinde toplam 18g ol görmüş ve iç saha performansını 23 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı.

    7 GOLLÜLERİN 1'İNİ KAZANDI
    Fırtına, evinde oynadığı 7 gollü maçların birini kazandı. Sadece 'u 4-3 yenerken; 'a ve 'a 4-3,
    'a 6-1 ve son maçta 'şa 5-2 mağlup oldu.

    SADECE G.SARAY'I YENEBİLDİ
    Bordo-mavililer, 'ta İstanbul takımlarından sadece G.Saray'ı yendi. ekibi 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, Cimbom ile evinde oynadığı 2 maçta 2-0 ve 2-1'lık skorlar aldı. 'a 4-3 ve 2-0 mağlup oldu. F.Bahçe ile 1-1 kaldı. Başakşehir karşısında 0-0 ve 1-0'lık sonuçlar alırken, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi.
    1. 8.5.2018
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