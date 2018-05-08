Trabzonspor, Medical Park'ta istediğini alamadı
Karadeniz ekibi, yeni stadyumu Medical Park’ta oynadığı 25 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 9 kez kaybederek taraftarını üzdü.
UNUTULMAZ MAÇLAR
Karadeniz ekibi, yeni stadyumu Medical Park'ta unutulmaz maçlara imza attı. Bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ı ağırladığı Akyazı'da, bir kez öne geçtiği derbide siyah-beyazlılara 4-3 mağlup olurken, bu sezon ise 3-0 önde olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da 4-3 kaybetti. Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor son oynadığı Kasımpaşa mücadelesini de 5-2 kaybetti.
EN ÇOK GOL YİYEN 3. TAKIM
Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı maçlarda ligin en çok goly iyen 3 takımdan biri durumunda. Ligde küme düşmeyi garantileyen ve ligin sonuna demir atan Karabükspor iç sahada 34 gol yerken, 12'nci sırada bulunan Kasımpaşa ve Fırtına'nın kalelerinde gördüğü gol sayısı ise 28. Trabzonspor, geçen sezon evinde oynadığı 17 maç sonunda kalesinde toplam 18g ol görmüş ve iç saha performansını 23 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı.
7 GOLLÜLERİN 1'İNİ KAZANDI
Fırtına, evinde oynadığı 7 gollü maçların birini kazandı. Sadece Osmanlıspor'u 4-3 yenerken; Beşiktaş'a ve Alanyaspor'a 4-3,
Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 ve son maçta Kasımpaşa'şa 5-2 mağlup oldu.
SADECE G.SARAY'I YENEBİLDİ
Bordo-mavililer, Medical Park'ta İstanbul takımlarından sadece G.Saray'ı yendi. Karadeniz ekibi 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, Cimbom ile evinde oynadığı 2 maçta 2-0 ve 2-1'lık skorlar aldı. Beşiktaş'a 4-3 ve 2-0 mağlup oldu. F.Bahçe ile 1-1 kaldı. Başakşehir karşısında 0-0 ve 1-0'lık sonuçlar alırken, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi.
- 8.5.2018
-
Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
-
Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
-
Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
Trabzonspor, Medical Park'ta istediğini alamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.