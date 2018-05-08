Novak,: "Ağır bir kayıp oldu" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    ,: "Ağır bir kayıp oldu"

    <a href="/index/novak?id=d5ead3a0-ff67-40aa-81a7-12439344258b" class="" rel="tag">Novak</a>,: "Ağır bir kayıp oldu"
    Devre arasında bordo-mavili kulübe gelen , maçında fileleri iki kez sarsarak toplamda 3 gole ulaşmıştı. Çek savunma oyuncusu, "Çok ağır bir yenilgi yaşadık ve moralimiz gerçekten de bozuldu" dedi.
    1. 8.5.2018
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