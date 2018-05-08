Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'nın efsanevi ismi Dunga, 'ın yerine geliyor

    <a href="/index/brezilya?id=d289b356-d0fa-431b-b7e9-b22ef76bfbba" class="" rel="tag">Brezilya</a>'nın efsanevi ismi Dunga, <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>'ın yerine geliyor

    Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan ve bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    1. 7.5.2018 23:43
    2. Güncelleme: 8.5.2018 02:03
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