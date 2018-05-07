Bongonda coştu – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    coştu

    <a href="/index/bongonda?id=be445536-f79a-4297-ba47-95d192449ac9" class="" rel="tag">Bongonda</a> coştu
    'un sezon başında Celta Vigo'dan kiralayıp, devre arası gönderdiği Theo , yeni kulübü Zulte Waregam'da 10 maçta 4 gol+4 asistle şov yaptı.
    1. 7.5.2018
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