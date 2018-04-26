Trabzonspor'da ekonomik destek kampanyası – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da ekonomik destek kampanyası

    Trabzonspor'da ekonomik destek kampanyası

    , zorlu ekonomik koşulların düzeltilmesi amacıyla bir seferberlik kampanyası başlattı.

    Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "İhtiyaç duyulan her zaman, ' yolunda' seferber olan taraftarlarımızın bu çağrıya müspet yanıt vereceğinden kuşkumuz yoktur. Sağduyu sahibi pek çok üye ve taraftarımızın, çeşitli kanallarla bizlere ulaşarak yardım taleplerini dile getirmelerinden duyduğumuz güven ve inançla, bu seferberliği başlatıyoruz! Trabzonspor'u kişisel ve ailevi aidiyetlerinin en değerli parçası kılan, bunu her fırsatta onurla dile getiren ve elini taşın altına koymaktan asla çekinmeyen değerli taraftarlarımıza bir bağış hesabı açtığımızı bildiriyoruz" denildi.
    1. 26.4.2018
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