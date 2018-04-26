Gençlerin gözü A takıma döndü
Fırtına'nın altyapıya yönelecek olması camia tarafından da tam destek gördü. U21 takımından Cafer Tosun, Sefa Akgün, Ramazan Övüç, Ahmet Hakan, 1461 Trabzon'dan da Ahmet Eren, Murat Cem Akpınar, Savaş Çakır gibi oyunculara çevrildi. Birçok genç futbolcu A takıma dahil edilecek.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün saat 11.00'de sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Kamil, Onur ve Uğur katılmadı. Sakat olan ve tedavileri devam eden Burak, Abdülkadir ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı. Isınma ve dar alanda pas idmanının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Çalışma sonrasında Rodallega, N'Doye, Yusuf ve genç oyuncular sahada kalarak şut çalışması gerçekleştirdi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün saat 11.00'de sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Kamil, Onur ve Uğur katılmadı. Sakat olan ve tedavileri devam eden Burak, Abdülkadir ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı. Isınma ve dar alanda pas idmanının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Çalışma sonrasında Rodallega, N'Doye, Yusuf ve genç oyuncular sahada kalarak şut çalışması gerçekleştirdi.
- 26.4.2018
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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