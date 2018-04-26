Gençlerin gözü A takıma döndü – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Gençlerin gözü A takıma döndü

    Gençlerin gözü A takıma döndü
    Fırtına'nın altyapıya yönelecek olması camia tarafından da tam destek gördü. U21 takımından Cafer Tosun, Sefa Akgün, Ramazan Övüç, Ahmet Hakan, 1461 'dan da Ahmet Eren, Murat Cem Akpınar, Savaş Çakır gibi oyunculara çevrildi. Birçok genç futbolcu A takıma dahil edilecek.

    HAZIRLIKLAR TAM GAZ
    ekibi, 'in 31'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün saat 11.00'de sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Kamil, Onur ve Uğur katılmadı. Sakat olan ve tedavileri devam eden Burak, Abdülkadir ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı. Isınma ve dar alanda pas idmanının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Çalışma sonrasında Rodallega, N'Doye, Yusuf ve genç oyuncular sahada kalarak şut çalışması gerçekleştirdi.
    1. 26.4.2018
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