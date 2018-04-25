İlk devrede 8 galibiyet aldı
30. hafta maçında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Trabzonspor, ligin ilk yarısındaki performansının gerisinde kaldı. Fırtına, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 33 gole karşılık ise kalesinde 28 gol gördü ve 29 puan topladı.
- 25.4.2018
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