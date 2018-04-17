Yönetim görev bölümünü yaptı – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Yönetim görev bölümünü yaptı

    Yönetim görev bölümünü yaptı

    Trabzonspor’un 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından göreve başlayan yönetim kurulu Ankara’da toplanarak görev dağılımı gerçekleştirildi

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden açıklanan Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminin görev dağılımı şu şekilde oluştu: Asbaşkan; , Başkan Yardımcıları; , Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Ertuğrul Doğan, Çağlar Bozoğlu ve Müminhan Bilgin, Genel Sekreter; Ömer Sağıroğlu, Mali Sayman; Emin Kahraman, Basın Sözcüsü; Zeyyat Kafkas, Futbol Şubesi Sorumlusu; Haluk Şahin, Amatör Branşlar ve Personel Koordinatörü; Cahit Erdem, TS Club ve Tesisler Koordinatörü; Yalçın Orhan, İletişim ve Pazarlama Koordinatörü; Serdar Ekrem Şirin, Taraftar ve Stadyum Sorumlusu; Özer Bayraktar, Hukuk İşleri Sorumlusu; Kemal Ertürk, İletişim ve Pazarlama Sorumlusu; Zafer Göktaş, TS Club ve Tesisler Sorumlusu; Dursun Ali Sakarya, İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri Sorumlusu; Tuncay Uzunal, İdari İşler Sorumlusu; Onur Sağır ve Lokman Sadıklar. İcra Kurulu ise Ahmet , Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu ve Emin Kahraman isimlerinden oluştu.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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