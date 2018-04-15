Trabzonspor kafilesi başkentte
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Osmanlıspor ile oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.
Bordo-mavili kafileyi, Esenboğa Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. İç hatlar terminali çıkışında kendilerini bekleyen otobüse binen oyuncular, daha sonra konaklayacakları otele geçti.
Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Batuhan Artarslan ile kart cezalısı Okay Yokuşlu, başkente getirilmedi.
Trabzonspor Kulübünün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takımla Ankara'ya geldi.
Osmanlıspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Osmanlı Stadı'nda yapılacak.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:58
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Portekiz'den Beşiktaş'a Brahimi müjdesi!
Toplam 1
Yorum
alik ne müjdesi. brahimi haziran 2019 a kadar sözleşmesi var gelmez. klübü 1 yl daha brakmaz.21 milyo e ya bjk alamaz bu kadar uyduruk yalan
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 1
Yorum
ismim halamında sakalı olsaydı amcam olurdu
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Sevilla ve Villareal Alper Potuk için geliyor
Toplam 8
Yorum
Perde Arkası Değerini bulan her futbolcu gönderilmelidir. 12 milyon Euro Alper için çok iyi para. Keşke verseler ama sanmıyorum vereceklerini.
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