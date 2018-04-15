Trabzonspor kafilesi başkentte

Bordo-mavili kafileyi, Esenboğa Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. İç hatlar terminali çıkışında kendilerini bekleyen otobüse binen oyuncular, daha sonra konaklayacakları otele geçti.

Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Batuhan Artarslan ile kart cezalısı Okay Yokuşlu, başkente getirilmedi.

Trabzonspor Kulübünün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takımla Ankara'ya geldi.

Osmanlıspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Osmanlı Stadı'nda yapılacak.





