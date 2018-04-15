Trabzonspor kafilesi başkentte – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    kafilesi başkentte

    Trabzonspor kafilesi başkentte

    , 'in 29. haftasında yarın ile oynayacağı maç için 'ya geldi.

    Bordo-mavili kafileyi, 'nda az sayıda taraftar karşıladı. İç hatlar terminali çıkışında kendilerini bekleyen otobüse binen oyuncular, daha sonra konaklayacakları otele geçti.

    Sakatlıkları bulunan , Ogenyi Onazi, Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Batuhan Artarslan ile kart cezalısı Okay Yokuşlu, başkente getirilmedi.

    Kulübünün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takımla 'ya geldi.

    -Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Osmanlı Stadı'nda yapılacak.


    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:58
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