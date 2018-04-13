Sosa ve Kucka el yakıyor!
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Maliyetleri 30 milyon TL

    Maliyetleri 30 milyon TL

    Başkan 'nun "Bütçeme uygun değil" dediği ve- 'nın maliyeti el yakıyor.

    Başkan 'nun "Bütçeme uygun değil" dediği ve- 'nın maliyeti el yakıyor. Sosa'nın önümüzdeki yıl ücreti 3 milyon 320 bin euro. Kucka ise 2 milyon 250 bin euro kazanıyor. İkişer yıl da sözleşmeleri olan iki yıldızın maliyetleri maç başılarla 30 milyon TL'yi aşıyor.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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