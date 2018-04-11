Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    'in 29. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Yapılan çalışmada oyuncuların neşeli oldukları gözlenirken, 'ın antrenmanı sık sık keserek oyuncularını ikaz ettiği görüldü.

    'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. 'nde, yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Okay dışında sakatlıkları bulunan , Onazi ve Batuhan katılmadı. Antrenmanda sakatlanan Yusuf Yazıcı ise çift kale maçta risk edilmeyerek soyunma odasına gönderildi. Çalışmayı tamamlayamayan oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

    OYUNCULAR NEŞELİ
    Bugün yapılan çalışmada bordo-mavililer koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Birbirleriyle şakalaştıkları gözlenen oyuncuların moralli oluşu teknik heyeti de sevindirdi.
    ÇALIMBAY UYARDI
    Avrupa kupalarına katılma umutlarını son haftaya kadar taşımak isteyen Trabzonspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi. Rakibin eksik yönleri üzerinde duran deneyimli teknik adam, rakibin ligin son sıralarında bulunması nedeniyle müsabakanın oldukça zorlu geçeceği konusunda oyuncularına telkinlerde bulundu.

    YENİ YÖNETİM TESİSLERİ İNCELEDİ
    Ahmet Ağaoğlu başkanlığında görevi dün devralan yeni yönetim ise bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir dizi incelemede bulundu. Oyuncuların sosyal tesislerinden, yemek yedikleri alanlara, soyunma odalarından kaldıkları bölümlere kadar bir dizi inceleme yapan yeni yönetim kurulu, eksik olan ve acil giderilmesi gereken kısımlarla ilgili notlar alarak çalışma başlattı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:01
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