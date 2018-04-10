Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Genel Kurul'un Divan Başkanı İlhami Algan'ın da yer aldığı devir teslim töreni basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ile eski başkan Muharrem Usta'nın yer almadığı törende görevi eski asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Hacısalihoğlu'na devretti. Törenin ardından eski yönetim kurulu üyeleri birlikte basın mensuplarına poz verilirken, daha sonra Hacısalihoğlu burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hacısalihoğlu, devir teslim töreninin gerçekleştirildiğini belirterek, "Kongre divan başkanımız ilgililerine takdim etmek üzere kulübümüze geldiler. Kazanan yönetime mazbatalarını verdi. Bir önceki yönetimde bununla beraber devir teslim töreni yapmış olduk" dedi.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Muharrem Usta ile Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzon'da olmadıkları için yönetimler adına asbaşkanlar olarak bu töreni kulübün kurul başkanlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Hacısalihoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor, yeni bir döneme başlıyor. Bundan sonra Trabzonspor, bugünkü durumdan daha iyi duruma gelecek hamleleri yapmak mecburiyetindedir. Şartlar zordur ancak bu camianın tüm bireylerinin desteği, katkıları, ilgileriyle aşılabilir. Biz de bunu talep ediyoruz. Biz camia adına bu organizasyonu düzenlemeyi yapmak istiyoruz. Yardımcı olurlarsa, destek verirlerse inşallah Aralık'taki kongreye çok daha iyi şeyler söyleyerek, çok daha iyi bir kulübü temsil ederek gelmeyi arzu ediyoruz. Trabzonspor'da yapılan doğruların üzerine yeni doğrular katarak onları geliştirerek Trabzonspor'umuzu bir yere getirmemiz lazım. Taş taş üstüne koyarak daha iyi günlere geliriz diye umuyoruz."

SEZON BİTMEDEN GÜNEŞ'İ KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL

Hacısalihoğlu, Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş için 'gün doğmadan neler doğar' şeklindeki açıklamasıyla ilgili sorulan bir soru üzerine ise, şunları söyledi:

"Şenol hocayı düşünüyormusunuz dediler. Ben de Şenol hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü bizim de burada görevini yürüten bir teknik direktörümüz var. Olur mu olmaz mı? Onu kimse bilemez. Gün doğmadan neler doğar' dedim. Bunu kimse bilemez. Yoksa ne bir anlaşmamız, kararımız, niyetimiz var. Görevde bir hoca varken görevi devam ettirirken sezon bitmemişken böyle bir şey yapmak etik değil, Trabzonspor'a yakışmaz."

"15 MİLYON EURO KONUŞMALARINI DUYDUM"

Hacısalihoğlu, eski kulüp başkanı Muharrem Usta'nın Burak Yılmaz, Sosa'nın da aralarında bulunduğu bazı oyuncuları 15 milyon Euro'ya başka kulüplere verme taahhüdü konusunda ise, "Bu konuşmaları duydum. Bakıp yönetimce değerlendirilecektir. İçeriğini bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak mümkün değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.