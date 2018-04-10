Pereira'dan Abdülkadir Ömür’e övgü – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'dan Abdülkadir Ömür’e övgü

    <a href="/index/pereira?id=70c479b8-efe3-46bb-a6ea-1743df7f9c55" class="" rel="tag">Pereira</a>'dan Abdülkadir Ömür’e övgü

    Fırtına'nın savunmacısı , Abdülkadir Ömür'e övgü yağdırdı.

    Fırtına'nın savunmacısı , Abdülkadir Ömür'e övgü yağdırdı. 33 yaşındaki sağ bek, "Gördüğüm en yetenekli futbolcu Abdülkadir. taraftarı gördüğüm en tutkulusu diyebilirim. Gerçekten de takımlarına inanılmaz bağlılar" ifadesini kullandı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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