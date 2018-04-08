Trabzonspor'da Onazi şoku! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'da Onazi şoku!

    Trabzonspor'da Onazi şoku!

    'in 28. haftasında evinde 'u konuk eden 'da sakatlık şoku yaşandı.

    'da Onazi yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. Kart cezalısı Sosa'nın yerine ilk 11'de görev alan Onazi mücadelenin 28. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Uğur Demirok'a bıraktı. Nijeryalı futbolcu sahayı sağ arka adelesini tutarak terk etti.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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