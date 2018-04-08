Rıza Çalımbay: "Hak ettik kazandık"
“Kayseri peşimizdeydi. En yakın rakipti. Mutlaka kazanmalıydık” diyen bordo mavili hoca, “Herkes bu bilinçle oynadı. 3 puanı hak ettik” ifadesini kullandı
OYUNCULARA KUTLAMA
"Kayseri spor peşimizdeydi. Bize en yakın olan rakipti. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu" diyerek devam eden tecrübeli hoca, "Herkes de bunun bilincindeydi. Kazanmamız lazımdı. Özellikle ikinciyi yarıda galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koyduk. Oyuncularımı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
SAKATLIĞA 12. KURBAN OGENYİ ONAZİ
Karadeniz ekibinde sakatlık kernavına katılan son isim Ogenyi Onazi oldu. Nijeryalı futbolcu mücadelenin 23. dakikasında sakatlık yaşadı. Saha kenarında yapılan müdahale sonrasında oyuna devam eden 25 yaşındaki orta saha, daha sonra yerini Uğur Demirok'a bıraktı. Bu sezon takımın sakatlık yaşayan 12. futbolcusu olan Onazi'nin durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:45
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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