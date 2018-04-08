Rıza Çalımbay: "Hak ettik kazandık" – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    : "Hak ettik kazandık"

    Rıza Çalımbay: "Hak ettik kazandık"

    peşimizdeydi. En yakın rakipti. Mutlaka kazanmalıydık” diyen bordo mavili hoca, “Herkes bu bilinçle oynadı. 3 puanı hak ettik” ifadesini kullandı

    Trabzonspor Teknik Direktörü , ligdeki konumları açısından önemli bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Bordo-mavili çalıştırıcı, ilk yarıda istediklerini yapamadıklarını kaydedip "İstediğimiz gibi oynayamadık, yavaş kaldık. Tempomuz da yoktu. Ama ikinci devrede daha baskılı, güzel, golü düşünen bir şekilde mücadele ettik. Güzel de goller bulduk. İkinci yarı Malatyaspor maçındaki gibiydi. İyi oyunun karşılığını aldık" diye konuştu.

    OYUNCULARA KUTLAMA
    " spor peşimizdeydi. Bize en yakın olan rakipti. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu" diyerek devam eden tecrübeli hoca, "Herkes de bunun bilincindeydi. Kazanmamız lazımdı. Özellikle ikinciyi yarıda galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koyduk. Oyuncularımı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

    SAKATLIĞA 12. KURBAN OGENYİ ONAZİ
    ekibinde sakatlık kernavına katılan son isim Ogenyi Onazi oldu. Nijeryalı futbolcu mücadelenin 23. dakikasında sakatlık yaşadı. Saha kenarında yapılan müdahale sonrasında oyuna devam eden 25 yaşındaki orta saha, daha sonra yerini Uğur Demirok'a bıraktı. Bu sezon takımın sakatlık yaşayan 12. futbolcusu olan Onazi'nin durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:45
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