3 değişiklik, Castillo döndü
Fırtına'nın hocası Rıza Çalımbay, geçen hafta 2-1 kaybettikleri G.Saray derbisinin 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Fırtına'nın hocası Rıza Çalımbay, geçen hafta 2-1 kaybettikleri G.Saray derbisinin 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Stoperde Uğur'un yerine orta saha Okay'a görev veren deneyimli hoca, sağ bekte Pereira'nın yerine Kamil'e şans tanıdı. Cezalı Sosa'nın yokluğunda Onazi forma giydi. En son 2 ay önce Başakşehir sınavında oynayan Castillo da 83'te girerek siftah yaptı.
"SABIR YA RABBİM SABIR"
Süper Lig'de oynanan son üç maçta stoperde forma giyen Uğur Demirok, teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından Kayserispor maçında yedek bırakıldı. Bu gelişme üzerine tecrübeli stoper sosyal medya hesabından, "Sabır ya Rabbim sabır" paylaşımında bulundu. Ancak 28. dakikada Onazi sakatlanınca Uğur yerine sahaya çıktı. Okay ön liberoya geçti, Uğur da stoperde yer aldı.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:01
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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