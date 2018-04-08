3 değişiklik, Castillo döndü

Fırtına'nın hocası Rıza Çalımbay, geçen hafta 2-1 kaybettikleri G.Saray derbisinin 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Stoperde Uğur'un yerine orta saha Okay'a görev veren deneyimli hoca, sağ bekte Pereira'nın yerine Kamil'e şans tanıdı. Cezalı Sosa'nın yokluğunda Onazi forma giydi. En son 2 ay önce Başakşehir sınavında oynayan Castillo da 83'te girerek siftah yaptı.

"SABIR YA RABBİM SABIR"

Süper Lig'de oynanan son üç maçta stoperde forma giyen Uğur Demirok, teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından Kayserispor maçında yedek bırakıldı. Bu gelişme üzerine tecrübeli stoper sosyal medya hesabından, "Sabır ya Rabbim sabır" paylaşımında bulundu. Ancak 28. dakikada Onazi sakatlanınca Uğur yerine sahaya çıktı. Okay ön liberoya geçti, Uğur da stoperde yer aldı.