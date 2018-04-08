3 değişiklik, Castillo döndü – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    3 değişiklik, döndü

    3 değişiklik, Castillo döndü

    Fırtına'nın hocası , geçen hafta 2-1 kaybettikleri G.Saray derbisinin 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

    Fırtına'nın hocası , geçen hafta 2-1 kaybettikleri G.Saray derbisinin 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Stoperde Uğur'un yerine orta saha Okay'a görev veren deneyimli hoca, sağ bekte Pereira'nın yerine Kamil'e şans tanıdı. Cezalı Sosa'nın yokluğunda Onazi forma giydi. En son 2 ay önce sınavında oynayan da 83'te girerek siftah yaptı.

    "SABIR YA RABBİM SABIR"
    'de oynanan son üç maçta stoperde forma giyen Uğur Demirok, teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından maçında yedek bırakıldı. Bu gelişme üzerine tecrübeli stoper sosyal medya hesabından, " ya Rabbim sabır" paylaşımında bulundu. Ancak 28. dakikada Onazi sakatlanınca Uğur yerine sahaya çıktı. Okay ön liberoya geçti, Uğur da stoperde yer aldı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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